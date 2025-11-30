milan in testa alla serie a la juventus sorride in casa vittoria pesante del genoa

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la tredicesima giornata della Serie A, con le vittorie di Juventus e Milan a fare maggiormente notizia. Primo successo casalingo per Luciano Spalletti sulla panchina dei bianconeri, che hanno sconfitto il Cagliari per 2-1: gli ospiti sono passati in vantaggio al 26? con Esposito, ma poi ci ha pensato Yildiz con una rete al 27? e una stoccata nel recupero del primo tempo. I rossoneri hanno invece regolato la Lazio per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro grazie alla stoccata di Leao al 51? su invito di Tomori e si sono portati provvisoriamente in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio sulla Roma e tre sul Napoli, che domani daranno vita a uno scontro diretto di fondamentale importanza in ottica scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

