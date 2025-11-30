Milan Futuro esame in vista | ecco la sfida contro il Brusaporto

Dopo la vittoria contro la Real Calepina, il Milan Futuro di Massimo Oddo tornerà in campo per la quattordicesima giornata: la sfida contro il Brusaporto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, esame in vista: ecco la sfida contro il Brusaporto

Igli #Tare sul futuro di #Maignan al #Milan: “Mike sta bene e sta facendo un ottimo campionato. All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto, stiamo andando avanti senza mettere pressione l'uno all'altro. Parliamo in serenità, poi vedremo come andranno le Vai su X

Il Milan futuro chiude bene il weekend. L’articolo di Luca Villani su www.filippogalli.com https://www.filippogalli.com/2024/12/08/il-milan-futuro-chiude-bene-il-weekend/ #milanfuturo #rossoneri #acmilan #seriecnow - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Estupiñán sotto esame: Tare segue due profili dalla Bundesliga - La fascia sinistra in ottica mercato non dovrebbe essere sulla carta una priorità del Milan in vista dell’inverno ma la dirigenza è sempre alla ricerca di giovani. Come scrive notiziemilan.it

Calcio Serie D, esame Folgore. A Carate arriva il Milan Futuro. Leon nella tana del Villa Valle - Alla vigilia del campionato il Milan Futuro era indicato da molti come la favorita numero uno per la vittoria nel girone B di serie D. Come scrive ilgiorno.it

Calciomercato Milan News/ Tante cessioni in vista: e c’è pure un big! - Il neo Ds rossonero Igli Tare sta lavorando per piazzare diversi esuberi in uscita e il calciomercato Milan è vicino ad una svolta da questo punto di vista. Riporta ilsussidiario.net