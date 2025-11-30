Milan Futuro esame in vista | ecco la sfida contro il Brusaporto

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro la Real Calepina, il Milan Futuro di Massimo Oddo tornerà in campo per la quattordicesima giornata: la sfida contro il Brusaporto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro esame in vista ecco la sfida contro il brusaporto

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, esame in vista: ecco la sfida contro il Brusaporto

Leggi anche questi approfondimenti

milan futuro esame vistaCalciomercato Milan, Estupiñán sotto esame: Tare segue due profili dalla Bundesliga - La fascia sinistra in ottica mercato non dovrebbe essere sulla carta una priorità del Milan in vista dell’inverno ma la dirigenza è sempre alla ricerca di giovani. Come scrive notiziemilan.it

Calcio Serie D, esame Folgore. A Carate arriva il Milan Futuro. Leon nella tana del Villa Valle - Alla vigilia del campionato il Milan Futuro era indicato da molti come la favorita numero uno per la vittoria nel girone B di serie D. Come scrive ilgiorno.it

Calciomercato Milan News/ Tante cessioni in vista: e c’è pure un big! - Il neo Ds rossonero Igli Tare sta lavorando per piazzare diversi esuberi in uscita e il calciomercato Milan è vicino ad una svolta da questo punto di vista. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Esame Vista