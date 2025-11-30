Milan Futuro Donatelli | Produciamo tanto ma arrivano pochi gol – VIDEO

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice allenatore di Oddo, assente per squalifica, Marcello Donatelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti a Milan Futuro–Brusaporto. Il vice allenatore di Massimo Oddo, che oggi era assente per squalifica, Marcello Donatelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Milan Futuro–Brusaporto: le sue parole dopo il pareggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro donatelli produciamo tanto ma arrivano pochi gol 8211 video

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Donatelli: “Produciamo tanto ma arrivano pochi gol” – VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

milan futuro donatelli produciamoMilan Futuro: le parole del vice di Oddo dopo il pareggio con il Brusaporto - Brusaporto, sfida terminata 1 a 1 in quel del Chinetti di Solbiate Arno, mister Donatelli ha commentato il pareggio della formazione rossonera, che si è ... Secondo milannews.it

Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Brusaporto: Odogu ancora titolare - Brusaporto, sfida valida per la 14esima giornata del campionato di Serie D, Girone B. Lo riporta milannews.it

Nonostante la retrocessione in Serie D, il Milan Futuro conferma la fiducia a Massimo Oddo. Rimarranno anche Tassotti, Brandi e il vice Donatelli - L’ex difensore rossonero, nonostante la rovinosa retrocessione in D della seconda squadra rossonera nella scorsa stagione, ha ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Donatelli Produciamo