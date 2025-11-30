Mikaela Shiffrin guida lo slalom di Copper Mountain a metà gara ma Holdener é vicina

Solito copione nello slalom femminile. Dopo la prima manche della gara di Copper Mountain comanda sempre Mikaela Shiffrin, che tra i pali stretti conferma di avere un feeling completamente diverso rispetto a quelle larghe del gigante. Shiffrin ha fatto la differenza soprattutto nella seconda parte, ma non ha comunque concluso del tutto il discorso vittoria, visto che la svizzera Wendy Holdener è vicina e tenterà l’impresa nella seconda manche. Holdener, infatti, paga 28 centesimi da Shiffrin e precede l’austriaca Katharina Liensberger, terza al traguardo con 69 centesimi di ritardo dall’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it

