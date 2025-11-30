Mika Brunold il tennista che ha fatto coming out | Nascondermi non è un’opzione

(Adnkronos) – Non si tratta di una prima, ma Mika Brunold è destinato in ogni caso a entrare nella storia del tennis. Il giocatore svizzero, numero 307 del mondo, è uno dei primi professionisti a fare coming out, dichiarando apertamente la propria omosessualità. Per farlo Brunold ha scelto di condividere un messaggio sul proprio profilo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lo svizzero Mika Brunold, classe 2004 e attuale n. 307 del mondo, ha fatto coming out con una lettera pubblicata sui suoi canali social! "Ho pensato molto a come parlare di questo. E anche se non è sempre stato facile, nasconderlo e fingere di essere qualcu Vai su X

