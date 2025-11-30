Migliori film horror originali degli ultimi dieci anni
Negli ultimi dieci anni il panorama dell’ horror originale ha registrato un forte incremento di produzioni innovative, spesso caratterizzate da budget contenuti ma da una notevole capacità di sorprendere. Esplorare i sottogeneri di questa disciplina rivela un’ampia varietà di approcci, dai vampiri alle streghe, dai serial killer ai mostri zombie, offrendo così un ventaglio di possibilità creativo-cinematistiche straordinario. Dal 2016 ad oggi, numerosi registi emergenti sono riusciti a distinguersi, portando avanti uno stile personale e originale nel settore horror. Nomi come Jordan Peele, Zach Cregger e Ari Aster hanno segnato una vera e propria rivoluzione nel modo di interpretare e rinnovare le paure sul grande schermo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
