Migliaia di turisti al centro di Napoli | Non si riesce a camminare residenti bloccati in casa

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di migliaia di turisti hanno preso d'assalto il centro storico di Napoli stamattina. Bloccata via Benedetto Croce. L'appello dei residenti: "Non riusciamo ad uscire dai palazzi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

