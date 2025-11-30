Migliaia di turisti al centro di Napoli | Non si riesce a camminare residenti bloccati in casa

Decine di migliaia di turisti hanno preso d'assalto il centro storico di Napoli stamattina. Bloccata via Benedetto Croce. L'appello dei residenti: "Non riusciamo ad uscire dai palazzi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Migliaia di persone, una sola energia. Famiglie, bambini, turisti e varesini: #Varese era ovunque viva, piena, in movimento. Vie e strade gremite, luci che accendono la sera, musica che sale, atmosfera che vibra. Il Giardino delle Meraviglie non si guarda… s - facebook.com Vai su Facebook

Migliaia di turisti al centro di Napoli: “Non si riesce a camminare”, residenti bloccati in casa - Decine di migliaia di turisti hanno preso d’assalto il centro storico di Napoli stamattina. fanpage.it scrive

Napoli, boom di turisti ma gli artigiani sono in crisi: “Invasi da calamite e cineserie” - Napoli invasa da negozi di souvenir e cineserie, l’allarme dei commercianti: “così si perde l’autenticità del centro storico”. Scrive msn.com