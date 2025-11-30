Il panorama cinematografico odierno si arricchisce di un prodotto di grande impatto visivo e narrativo, trasmesso in prima serata su Sky Cinema Uno: il film Mickey 17. Questo lungometraggio, di genere fantascientifico, si ispira al romanzo Mickey7 di Edward Ashton e rappresenta il ritorno alla regia del regista sudcoreano Bong Joon-ho, celebre per aver conquistato pubblico e critica con opera come Parasite. La pellicola combina elementi di satira sociale e thriller spaziale, lasciando gli spettatori avvolti in un mondo futuristico dal forte impatto visivo. regia, produzione e interpreti principali di Mickey 17. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mickey 17 trama cast e luogo delle riprese del film su sky cinema uno