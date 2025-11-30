Michelle Hunziker tira aria di crisi con Tronchetti Provera? La sua risposta non convince affatto

Mentre per la figlia Aurora Ramazzotti si avvicina uno dei momenti più emozionanti della vita, il matrimonio con Goffredo Cerza previsto il 4 luglio, Michelle Hunziker vive settimane in cui il gossip non le dà tregua. La conduttrice, 47 anni, è impegnata nei preparativi da «mamma della sposa», ma continua a destare curiosità il suo legame con Nino Tronchetti Provera.

