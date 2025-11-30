Michele Bravi la rinascita dopo il buio | il cantautore torna tra i Big di Sanremo 2026

Per anni il suo nome è stato sussurrato, circondato da un'aura di fragilità e ingiuste semplificazioni. Oggi, invece, Michele Bravi torna a Sanremo da protagonista, tra i Big dell'edizione 2026, con un carico di maturità e consapevolezza che pochi artisti della sua generazione possono vantare. La partecipazione al Festival rappresenta il punto più luminoso di un percorso che, fino a qualche tempo fa, sembrava essersi interrotto per sempre. La vita di Bravi è infatti cambiata all'improvviso il 22 novembre 2018, quando rimase coinvolto in un incidente stradale in cui perse la vita una motociclista di 58 anni.

Michele Bravi: «nel mio libro racconto la demenza di nonna Graziella, con la stessa delicatezza con cui nonno Luigi l'ha spiegata a me» - «Ci sono storie che ti abitano dentro, che corrono nei prati dell'infanzia e che si annidano sulle porte del tempo e poi crescono e germogliano fino a scavare l'asfalto della memoria».

Michele Bravi: «nel mio libro racconto la demenza di nonna Graziella, con la stessa delicatezza con cui nonno Luigi l'ha spiegata a me» - Michele Bravi, infatti, ha scelto di raccontare la loro vita in tre linguaggi diversi: la musica, il cinema e la letteratura.

Michele Bravi: «Racconto la demenza di mia nonna, che era tornata bambina. Le parlavo della scuola, lei rispondeva: "Io oggi sono fuggita dalle bombe"» - «Tu sarai la tazzina più fortunata di tutto il mondo delle tazzine!