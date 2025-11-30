mia figlia viola era leggera amore puro

Una folla commossa si è riunita ieri pomeriggio per l’ultimo saluto a Viola Mazzotti, la giovane cervese di 23 anni morta nei giorni scorsi in un incidente stradale a Bologna, investita da un camion mentre percorreva in bicicletta la pista ciclabile. Il Duomo di Cervia si è trasformato in un abbraccio collettivo dopo il dramma improvviso e crudele che ha lasciato una ferita profonda non solo nella sua famiglia, ma nell’intera comunità. La grande porta della cattedrale si è aperta su una folla silenziosa: parenti, amici, cittadini e rappresentanti delle istituzioni si sono stretti accanto ai genitori di Viola, Debora e Cristian, e alla sorella Ada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

