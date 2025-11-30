Mi sta scrivendo Andrea Sempio La giornalista interrompe la diretta tv e legge il messaggio | tutti spiazzati

“Ci sta scrivendo Andrea Sempio in diretta”. Colpo di scena nell’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda venerdì 28 novembre. Durante la trasmissione si parlava degli ultimi sviluppi sulla nuova inchiesta della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, in particolare dei risultati delle analisi del Dna trovato sotto le unghie della vittima, che avrebbero restituito una compatibilità con la linea maschile della famiglia Sempio. Ma non solo: Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda anche un’intervista all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti — oggi indagato per la presunta corruzione finanziaria nell’altra inchiesta che nel 2017 portò all’archiviazione di Sempio — e un contributo dell’ex perito del Tribunale che condusse le prime analisi sul Dna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

#evento Inaugurazione della #Camera del Beato Cardinale Andrea Carlo Ferrari. Un nuovo spazio museale dedicato al Cardinale, un dono della Chiesa Ambrosiana alla cittá di Milano che avrà luogo il giorno #8dicembre a partire dalle ore 15.30 presso la se - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, i «contatti anomali» tra Andrea Sempio e la Procura prima dell'interrogatorio: le telefonate in 48 ore. «Non ricordiamo il motivo» - A Brescia la Procura guidata da Francesco Prete e la pm Claudia Moregola sta ricostruendo un fitto intreccio di telefonate, silenzi e presunti accordi. Secondo msn.com

Andrea Sempio, il movente sarebbe chiaro: “Gli inquirenti hanno trovato tutto” - Il caso di Garlasco si riaccende, e lo fa nel modo più dirompente possibile: con un cromosoma, una linea paterna e un nome che tornano a pesare come un ... Si legge su thesocialpost.it

Garlasco, parla Sempio: “Nessuna ossessione per Stasi” - L’indagato Andrea Sempio smentisce una presunta ossessione nei confronti di Alberto Stasi e spiega il significato di alcuni suoi riferimenti nei propri diari ... ilgiornale.it scrive