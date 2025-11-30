Mi sta scrivendo Andrea Sempio La giornalista interrompe la diretta tv e legge il messaggio | tutti spiazzati

Caffeinamagazine.it | 30 nov 2025

“Ci sta scrivendo Andrea Sempio in diretta”. Colpo di scena nell’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda venerdì 28 novembre. Durante la trasmissione si parlava degli ultimi sviluppi sulla nuova inchiesta della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, in particolare dei risultati delle analisi del Dna trovato sotto le unghie della vittima, che avrebbero restituito una compatibilità con la linea maschile della famiglia Sempio. Ma non solo: Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda anche un’intervista all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti — oggi indagato per la presunta corruzione finanziaria nell’altra inchiesta che nel 2017 portò all’archiviazione di Sempio — e un contributo dell’ex perito del Tribunale che condusse le prime analisi sul Dna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

