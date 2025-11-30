Mezzo secolo fa il comunista Pancrazio De Pasquale invocava il Ponte oggi i suoi eredi lo considerano inutile e insostenibile
Un esponente di sinistra che vuole il Ponte e chiede all'Europa di realizzarlo. Sembra fantascienza e invece è realtà. Anzi era realtà. Perché tutto questo accadeva nel 1983 quando l'eurodeputato messinese del Partito Comunista, Pancrazio De Pasquale, firmava una risoluzione, presentata in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
