Mezza maratona di San Miniato

L'edizione numero 14 della mezza maratona di San Miniato ‘Giuseppe Cerone’ e 10° Marcia del Tartufo Bianco prenderà il via dalla Casa Culturale – Circolo Arci San Miniato Basso lunedì 8 dicembre alle ore 9:00.Queste le tipologie di gara: Mezza Maratona km 21,097 Mezza Maratona gara competitiva km. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altre letture consigliate

Firenze Marathon per Jaafari, 2h09:58 all’esordio Il campione italiano di mezza maratona Badr Jaafari vince al debutto sui 42,195 chilometri e corre subito in meno di due ore e dieci minuti, nella 41esima edizione dell’evento con arrivo in piazza Duomo FI - facebook.com Vai su Facebook

Mezza Maratona di San Miniato, le foto e le classifiche della corsa - San Miniato (Pisa), 8 dicembre 2024 – La Mezza Maratona di San Miniato, appuntamento fisso della festa dell’Immacolata, celebra il suo tredicesimo anno con un trionfo: record assoluto di ... Riporta lanazione.it

Mezza Maratona di San Miniato, El Ouardy porta la Podistica Medicea sul podio - La Podistica Medicea è salita sul podio della Mezza Maratona di San Miniato grazie a Mohammed El Ouardy, capace di rimediare ad una caduta iniziale sino a conquistare la medaglia d'argento Prato, 10 ... Lo riporta lanazione.it

Da San Miniato a New York: la Maratona che ha cambiato la vita di Samuele De Luca - Un giovane di San Miniato, Samuele De Luca, ha corso la Maratona di New York dopo un percorso formativo che, inasieme all’impresa sportiva, ne ha segnato ... Scrive gonews.it