L'edizione numero 14 della mezza maratona di San Miniato ‘Giuseppe Cerone’ e 10° Marcia del Tartufo Bianco prenderà il via dalla Casa Culturale – Circolo Arci San Miniato Basso lunedì 8 dicembre alle ore 9:00.Queste le tipologie di gara: Mezza Maratona km 21,097 Mezza Maratona gara competitiva km. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

