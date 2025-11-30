Mettono catena all'ingresso della caserma per fuggire e poi assaltano il bancomat con la ruspa in Puglia
L'assalto a San Ferdinando di Puglia, dove una banda di ladri ha tentato di sradicare un Postamat. Utilizzata anche una bomba, oltre ad un diversivo che non è bastato ad evitare la fuga a mani vuote. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Assaltano il bancomat con una ruspa, poi mettono una catena davanti al cancello dei carabinieri per fuggire. Notte di paura vicino Barletta - facebook.com Vai su Facebook
In catene, sporco e in solitudine: le guardie zoofile di Brescia mettono in salvo il cane Ric - Un cane di 8 anni viveva in condizioni drammatiche, legato a una catena e senza cure adeguate. Grazie all’intervento delle guardie Oipa Brescia Vai su X
Assalto al bancomat in Puglia, il cancello dei carabinieri bloccato con una catena per non farli intervenire - A San Ferdinando di Puglia, non lontano da Barletta, un commando ha tentato di scardinare la cassaforte del bancomat con una ruspa. msn.com scrive
Assaltano il bancomat con una ruspa, poi mettono una catena davanti al cancello dei carabinieri per fuggire - 30 di questa mattina ai danni dell'ufficio postale di via Battisti a ... Scrive msn.com