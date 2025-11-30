Mettono catena all'ingresso della caserma per fuggire e poi assaltano il bancomat con la ruspa in Puglia

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assalto a San Ferdinando di Puglia, dove una banda di ladri ha tentato di sradicare un Postamat. Utilizzata anche una bomba, oltre ad un diversivo che non è bastato ad evitare la fuga a mani vuote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

