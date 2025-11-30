Meteo | Previsioni per domenica 30 novembre
A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2224m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altre letture consigliate
Le previsioni del tempo di oggi, sabato 29 novembre #meteo #Arpav Previsioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, con maggiori annuvolamenti tra la mattina ed il primo pomeriggio. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In pianura preval - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo farà nella seconda metà della settimana? #meteo #previsioni Vai su X
Meteo, nuova perturbazione: deboli piogge in vista domenica 30 novembre - Debole perturbazione in arrivo: porterà qualche pioggia da domenica 30 novembre. Come scrive meteo.it
Previsioni meteo 27-30 novembre: sole al nord ma peggiora nel weekend - Fino a venerdì adriatiche e Meridione nel mirino dell’instabilità. Come scrive newsmondo.it
Previsioni meteo in Italia. Domenica con il sole, ma da inizio settimana tornano pioggia e neve - L’ultima domenica del mese vedrà invece condizioni decisamente più stabili su buona parte dell’Italia con prevalenza di sole al Centro Sud e solo il passaggio di nubi al Nord. Lo riporta repubblica.it