Meteo | Previsioni per domenica 1 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1725m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

