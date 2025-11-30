Meteo le previsioni in Campania per domenica 30 novembre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 30 novembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1766m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.
