Meteo in arrivo un netto peggioramento | dove è attesa la neve

Trentotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come avevamo anticipato in questo articolo, è in arrivo un peggioramento delle condizioni meteorologiche e, in queste ore, è arrivata la conferma di Meteotrentino. Tempo che cambia in peggio già da lunedì 1° dicembre: tra il pomeriggio di lunedì e la mattinata di martedì sono previste deboli o. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

meteo arrivo netto peggioramentoMeteo, in arrivo un netto peggioramento: dove è attesa la neve - Le ultime previsioni di Meteotrentino annunciano precipitazioni soprattutto sui settori meridionali della provincia. Secondo trentotoday.it

meteo arrivo netto peggioramentoMeteo – Lieve peggioramento alle porte del Paese, con qualche rovescio in arrivo nelle prossime ore: i dettagli - Qualche rovescio è nuovamente in arrivo in Italia nelle prossime ore, a causa dell'avvicinamento di correnti più instabili: ecco dove ... Riporta centrometeoitaliano.it

meteo arrivo netto peggioramentoMeteo – Lieve peggioramento in arrivo nel prosieguo del Weekend con qualche rovescio in transito: i dettagli - Le condizioni meteo risultano quest’oggi via via più stabili e asciutte sulla nostra Penisola grazie all’allontanamento della circolazione depressionaria che va oggi a posizionarsi sul settore balcani ... Si legge su centrometeoitaliano.it

