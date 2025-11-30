Meteo in arrivo un netto peggioramento | dove è attesa la neve
Come avevamo anticipato in questo articolo, è in arrivo un peggioramento delle condizioni meteorologiche e, in queste ore, è arrivata la conferma di Meteotrentino. Tempo che cambia in peggio già da lunedì 1° dicembre: tra il pomeriggio di lunedì e la mattinata di martedì sono previste deboli o. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
