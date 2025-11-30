Meteo a Roma e nel Lazio allerta maltempo per le prossime ore Le previsioni

Romatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il maltempo a Roma e nel Lazio. A dirlo sono le previsioni del dipartimento di protezione civile del Lazio che prevede per domani, lunedì primo dicembre, “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

