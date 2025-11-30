Messina in 15mila a corteo contro Ponte sullo Stretto

A Messina circa 15mila persone hanno preso parte a una manifestazione contro il Ponte sullo Stretto. Il corteo è partito da piazza Castronovo e ha concluso la marcia a piazza Duomo, dove si è tenuta una serie di comizi, tra cui quello della segretaria del PD Elly Schlein. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

