Messicoattacco in un bar | 7 vittime

2.49 Sono almeno sette i morti in un attacco di uomini armati che hanno aperto il fuoco in un bar di Tula, nel Messico centrale, secondo quanto riferiscono fonti della polizia. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Secondo un rapporto della polizia municipale, quattro delle sette vittime sono morte nel bar, altre tre sono decedute durante il trasporto in ospedale o mentre venivano curate. Le violenze in questa città a un centinaio di chilometri dalla capitale del Messico sono rare.