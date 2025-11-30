Infinito Messi, l’ Inter Miami ha travolto il New York City per 5-1 aggiudicandosi la finale di Eastern Conference, qualificandosi così alla finale del campionato nordamericano, MLS. Proprio nella gara di ieri Messi è diventato il giocatore con più assist della storia del calcio, superando leggende di questo sport come Puskas e Pelé. Un record che consacra sempre di più la pulce argentina nell’Olimpo del calcio. Il nuovo record fa riflettere Messi: lascerà l’Argentina prima del Mondiale?. I Mondiali si avvicinano e Messi non ha ancora deciso se difenderà il titolo mondiale con la sua Argentina. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Messi sempre più nella storia del calcio: nuovo record all time per l’argentino