Messi re degli assist | superato Puskas nessuno come lui nella storia E l’Inter Miami vola in finale MLS
2025-11-30 07:25:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il pallone per Silvetti diventa un passaggio storico nella storia del calcio: La Pulce è il giocatore con più assist di sempre Manca una sola partita per decidere chi sarà campione in MLS. In America il campionato sta per finire e la fase playoff è arrivata all’ultimo atto: sabato 6 dicembre l’Inter Miami di Leo Messi affronterà il Vancouver alle 20.30 nella finale che si giocherà in partita unica a Fort Lauderdale. Chi vince sarà campione. Intanto, però, nella notte entrambe le squadre hanno festeggiato la vittoria della propria conferederazione: Vancouver ha vinto 3-1 contro San Diego nella parte ovest, a est l’Inter Miami ha battuto 5-1 il New York. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
