Messi assist al bacio e da record! È il 405esimo della sua carriera

L’Inter Miami strapazza il New York City FC per 5-1, conquista l’Eastern Conference e stacca il pass per la finalissima della MLS Cup per la prima volta: sabato prossimo Lionel Messi e i suoi compagni sfideranno i Vancouver Whitecaps dell’ex Bayern Thomas Müller. Nell’ultima manita il fuoriclasse argentino non ha messo la firma tra i marcatori, però ha sfornato un assist dei suoi che vale un’altra pagina di storia del calcio: è il 405° della sua carriera, superato il mostro sacro Ferenc Puskás (404 per lui). Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Messi, assist al bacio e... da record! È il 405esimo della sua carriera

Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history. Leo Messi — 405 Ferenc Puskas — 404 Pelé — 369 Vai su X

Infinito Messi: dopo quasi due anni il suo Inter Miami potrà finalmente vincere la MLS 1301 gol+assist in carriera, non abbiamo più parole: vincerà il trofeo numero 46 in carriera? #messi #mls #intermiami #goat #calcio - facebook.com Vai su Facebook

Mls, infinito Messi: trascina l'Inter Miami in finale e centra un record storico - Il fuoriclasse argentino dà spettacolo con assist e giocate da fantascienza: gli 'Herons' travolgono 5- Scrive corrieredellosport.it

Messi infinito: conquista la finale in Mls e diventa il re degli assist della storia del calcio - 1 nella finale della Eastern Conference, qualificandosi per la finale del campionato nordamericano di calcio (Mls). Lo riporta msn.com

Mls, Messi leggenda: gol, 3 assist e finale di Conference. L’ultimo sfizio della Pulce - Leo Messi trascina l'Inter Miami in finale di Conference con un gol e tre assist contro Cincinnati: la Pulce punta il titolo in Mls e il Mondiale del 2026. Si legge su sport.virgilio.it