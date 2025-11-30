Messi a un passo dalla Mls Cup ha preso Miami nella spazzatura lo ha fatto diventare brand globale

Miami batte New York 5-1 e Messi mantiene le promesse conquistando la Eastern Conference, e preparandosi a disputare la prima finale di Mls Cup della sua storia. A un anno dalla deludente eliminazione al primo turno dei playoff, il club è ora a una sola vittoria – in casa – dal sollevare un trofeo che è sempre sfuggito. Miami affronterà i Vancouver Whitecaps il 6 dicembre, alle 14:30, sempre al Chase Stadium. «Questo è per voi, per tutti i tifosi: ci resta una partita», ha detto il proprietario Jorge Mas mentre la squadra festeggiava sul palco a centrocampo, tra fuochi d’artificio rosa e coriandoli, sotto gli occhi attenti di Carlos Alcaraz e di 19 giocatrici della nazionale femminile statunitense. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Messi a un passo dalla Mls Cup, ha preso Miami nella spazzatura lo ha fatto diventare brand globale

Scopri altri approfondimenti

ALTA VALPOSINA Quando i viandanti transitavano il PASSO DELLA BORCOLA nei mesi invernali. SI LEGGE : - "... Il giorno 10 tre individui, uno di Posina, e due del Roveretano, rimangono vittime della loro imprudenza essendosi messi a valicare la vetta dell - facebook.com Vai su Facebook

Messi segna ancora e porta l’Inter Miami in finale di Leagues Cup (VIDEO) - La Pulce ha segnato il nono gol in sei partite con l’Inter Miami contro il Philadelphia portando la squadra in finale di Leagues Cup (4- Secondo ilnapolista.it

Messi, vittoria in Leagues Cup: primo trofeo in Mls per l’argentino - Appena 36 giorni dopo il suo sbarco negli Stati Uniti (era il 15 luglio scorso), Lionel Messi ha vinto il primo trofeo con la casacca dell’Inter Miami (squadra che mai prima d’ora ne aveva conquistato ... Si legge su corriere.it

Messi, lo show in America continua: altra doppietta e l'Inter Miami vola ai quarti della Mls Cup - Nel match spettacolare disputato al Toyota Stadium di Frisco, in Texas, Messi ha subito aperto le marcature dopo appena 6' su assist di Jordi Alba . Si legge su repubblica.it