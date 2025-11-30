Messaggio di Schlein a Conte | Il Pd perno dell' alleanza io segretaria di tutti

Investita dai maggiorenti del Pd, Elly Schlein ha di fatto messo il sigillo sulla volontà di correre per diventare premier. Con un ragionamento che, senza citare Giuseppe Conte, era diretto a Giuseppe Conte. «Il Pd è il primo partito, è un perno fondamentale di questa alleanza», ha ricordato la segretaria, e non per privilegio, ma perché quel ruolo se lo è «costruito sul campo, tornata dopo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

