messa in turchia papa leone usa il calice made in reggio emilia

Reggio Emilia, 30 novembre 2025 – Il viaggio storico di Papa Leone in Turchia è stato denso di significati soprattutto, a distanza di 1700 anni dal primo concilio ecumenico, tenutosi a Nicea, che confermò il dogma della divinità di Cristo e da cui nacque la preghiera del ‘Credo’ che ancora oggi si recita durante le Messe. Durante la celebrazione eucaristica, nel pomeriggio di sabato ad Istanbul, presieduta da Papa Leone, è stato utilizzato un calice made in Reggio Emilia. "Un segno di speranza che il Papa ha portato a Nicea – ha detto il Vicario Apostolico di Istanbul, monsignor Massimiliano Palinuro – è il dono del “Calice del Concilio”, opera in argento dell’ artista Giuliano Tincani, ideata da Fernando Miele su proposta di fra Agnello Stoia, parroco della Basilica Vaticana”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

