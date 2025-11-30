Messa in Turchia Papa Leone usa il calice made in Reggio Emilia
Reggio Emilia, 30 novembre 2025 – Il viaggio storico di Papa Leone in Turchia è stato denso di significati soprattutto, a distanza di 1700 anni dal primo concilio ecumenico, tenutosi a Nicea, che confermò il dogma della divinità di Cristo e da cui nacque la preghiera del ‘Credo’ che ancora oggi si recita durante le Messe. Durante la celebrazione eucaristica, nel pomeriggio di sabato ad Istanbul, presieduta da Papa Leone, è stato utilizzato un calice made in Reggio Emilia. "Un segno di speranza che il Papa ha portato a Nicea – ha detto il Vicario Apostolico di Istanbul, monsignor Massimiliano Palinuro – è il dono del “Calice del Concilio”, opera in argento dell’ artista Giuliano Tincani, ideata da Fernando Miele su proposta di fra Agnello Stoia, parroco della Basilica Vaticana”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Nella sua prima Santa Messa pubblica in Turchia, Papa Leone XIV invita a curare i legami che uniscono la Chiesa per essere costruttori di pace. Dalla Volkswagen Arena di Istanbul richiama alla comunione tra le diverse tradizioni cattoliche, al dialogo ecume - facebook.com Vai su Facebook
Inizia alla Volkswagen Arena di #Istanbul la Santa Messa presieduta da #PapaLeoneXIV nel terzo giorno del suo viaggio apostolico in #Turchia. Guarda le immagini e ascolta qui la cronaca della celebrazione: Vai su X
Il Papa celebra la messa nella chiesa armena in Turchia. La diretta - Nel corso della celebrazione, Papa Leone XIV pronuncerà il suo discorso. Scrive video.corriere.it
Papa Leone XIV, da Istanbul appello alla pace. Oggi il suo viaggio prosegue in Libano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, da Istanbul appello alla pace. Segnala tg24.sky.it
La Messa di Papa Leone XIV a Istanbul: Un Evento Indimenticabile Sotto la Pioggia - Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Turchia ha suscitato l’interesse di numerosi fedeli e osservatori. Scrive notizie.it