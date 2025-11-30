Mercato Cagliari strategie in vista di gennaio | gli obiettivi fissati dal club per rinforzare la rosa
Mercato Cagliari, la società prepara le mosse: ecco gli obiettivi rossoblù per la sessione invernale. I dettagli Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato, che si aprirà ufficialmente a gennaio, il Cagliari si prepara a muoversi con decisione per rinforzare la propria rosa. La dirigenza rossoblù è già al lavoro per individuare i profili giusti, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Juve-Cagliari è un vero casting di mercato: la dirigenza valuterà Palestra dell'Atalanta, giovane italiano che risponde all'identikit della nuova proprietà. #juve #Juventusnews24 #Palestra #Atalanta #Casting #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
#InterMilan derby di mercato per #Caprile: valutazione e tempistiche per il portiere del Cagliari Vai su X
Calciomercato Cagliari, questi sono gli obiettivi del club rossoblù in vista della sessione invernale: ecco i dettagli - Calciomercato Cagliari, il club rossoblù è al lavoro per individuare i profili giusti in vista della sessione invernale ormai alle porte Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato, ch ... Secondo cagliarinews24.com
Calciomercato Cagliari, svelata la strategia per gennaio di Angelozzi: la notizia - Calciomercato Cagliari, è stata svelata tutta la strategia del club sardo per la prossima sessione invernale di mercato. Segnala cagliarinews24.com
Palestra Juventus: sarà l’osservato speciale contro il Cagliari all’Allianz Stadium. La dirigenza bianconera prenderà appunti, cosa filtra sul possibile colpo per la fascia - La dirigenza lo visiona, le novità sul possibile colpo La sfida dell’Allianz Stadium non mette in palio sol ... Segnala juventusnews24.com