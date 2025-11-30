MeraviglioSA | La Città del Natale al via l' allestimento dei mercatini a Salerno | il 5 dicembre il taglio del nastro

Salernotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna “MeraviglioSA: La Città del Natale", iniziativa giunta alla sua III edizione: in allestimento, gli stands dei mercatini natalizi. Domani, 1 dicembre alle ore 11, presso il Comune, la presentazione della manifestazione. Tra le novità di quest'anno, le casette che saranno ispirate alle luci. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

