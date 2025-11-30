Meno veleni più intelligenza | così la disinfestazione diventa hi-tech

Pest proofing, calore, feromoni e «insetti utili» per tenere lontani tarli, zanzare e infestanti nelle aziende e nelle case, riducendo al minimo gli insetticidi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Meno veleni, più intelligenza: così la disinfestazione diventa hi-tech

