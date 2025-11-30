Menfi furto di cavi di rame | il paese resta senza acqua

Un furto di cavi in rame impedirà la regolare erogazione dei turni idrici domani a Menfi. A comunicarlo è stato il sindaco Vito Clemente con un post pubblicato su Facebook, in cui ha spiegato la gravità dell’accaduto e rassicurato i cittadini sull’impegno dell’amministrazione per ridurre i disagi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

