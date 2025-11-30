melaverde il protagonista della puntata del 30 novembre nella valle trampia

La puntata di Melaverde di questa domenica si concentra sulla scoperta della Valle Trampia: un territorio ricco di tradizioni, storia e innovazione. La trasmissione, trasmessa alle ore 11:50 su Canale 5, porta gli spettatori alla scoperta di un’area caratterizzata da un passato industriale e rurale molto radicato, unendo elementi di tutela ambientale e imprenditorialità locale. la valle trampia: un territorio tra passato e futuro. caratteristiche e storia della valle. La Valle Trampia, collocata in Lombardia e appartenente alla provincia di Brescia, è conosciuta anche con il soprannome di La Via del Ferro a causa dell’antica tradizione mineraria e metallurgica che la contraddistingue. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

