Melaverde il protagonista della puntata del 30 novembre nella Valle Trampia
La puntata di Melaverde di questa domenica si concentra sulla scoperta della Valle Trampia: un territorio ricco di tradizioni, storia e innovazione. La trasmissione, trasmessa alle ore 11:50 su Canale 5, porta gli spettatori alla scoperta di un’area caratterizzata da un passato industriale e rurale molto radicato, unendo elementi di tutela ambientale e imprenditorialità locale. la valle trampia: un territorio tra passato e futuro. caratteristiche e storia della valle. La Valle Trampia, collocata in Lombardia e appartenente alla provincia di Brescia, è conosciuta anche con il soprannome di La Via del Ferro a causa dell’antica tradizione mineraria e metallurgica che la contraddistingue. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
VALTROMPIA - Domenica 30 novembre la nostra Valle tornerà protagonista alle ore 11.50 su Canale 5 nella nuova puntata di MELAVERDE. «Questa volta abbiamo avuto l'opportunità e l'onore di ospitare entrambi i presentatori, Ellen Hidding e Vincenzo Ven - facebook.com Vai su Facebook
