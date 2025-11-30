Il «Wsj» denuncia gli interessi dietro al piano Usa. Ma i moralisti ci portano al massacro. È vero che Steve Witkoff è un miliardario che bazzica nei grandi affari immobiliari e quindi non è Henry Kissinger. Così come è vero che pure Jared Kushner macina soldi a palate ed è il genero di Trump. E infine è innegabile che dall’altra parte, nel campo russo, c’è un soggetto che non è Gromiko: si chiama Kirill Dmitrev e dopo una lunga formazione in America oggi guida il fondo sovrano russo. Insomma, la geopolitica è sempre più infarinata con la geoeconomia, il business globale. 🔗 Leggi su Laverita.info

Meglio una pace con cinici affaristi che la guerra eterna delle anime belle