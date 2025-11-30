Medioriente il Papa | La soluzione dei due Stati è l' unica

Soluzione due Stati per Medioriente? "Sappiamo che in questo momento Israele non accetta questa soluzione, ma la consideriamo l'unica in grado di offrire una soluzione al conflitto in cui si trova". Così Papa Leone XIV rispondendo ai giornalisti sul volo papale da Istanbul a Beirut. "Siamo anche amici di Israele e cerchiamo di essere una voce mediatrice con entrambe le parti, che possa aiutarle ad avvicinarsi a una soluzione che garantisca giustizia per tutti", ha aggiunto il Pontefice. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Medioriente, il Papa: "La soluzione dei due Stati è l'unica"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tg2000, 4 febbraio 2025 - ore 8.30 https://www.play2000.it/detail/51?episode_id=13236&season_id=598 #4febbraio #Israele #Medioriente #Hamas #Ucraina #Russia #inflazione #Congo #Germania #cancro #Play2000 Tg2000 - facebook.com Vai su Facebook

Click To Pray | Il Video del Papa (@clicktopray_it) / Posts / X Vai su X

Medioriente, il Papa: "La soluzione dei due Stati è l'unica" - "Sappiamo che in questo momento Israele non accetta questa soluzione, ma la consideriamo l'unica in ... Si legge su iltempo.it

Papa Leone: «Quella dei due Stati è l'unica soluzione possibile. Israele non l’accetta ancora, ma noi siamo anche loro amici e cerchiamo di essere una voce mediatrice» - Il Pontefice in visita in Libano parla di Gaza, dell'«unica soluzione possibile» per porre fine al conflitto tra Israele e palestinesi, di Ucraina ... Lo riporta msn.com

Papa in Libano: "Israele non accetta unica soluzione dei due Stati. Noi voce mediatrice" - Papa arrivato nel palazzo presidenziale di Beirut con papamobile La papamobile, con a bordo il pontefice, malgrado la pioggia intesa, è stata scortata dalla cavalleria fino all'ingresso principale del ... Secondo msn.com