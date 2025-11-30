Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, dopo che gli aggressori hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Il quarto attivista sarebbe di nazionalità canadese. Secondo le fonti, circa 10 coloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, tre italiani feriti dai coloni in Cisgiordania. Netanyahu chiede la grazia a Herzog. Raid israeliani nella Striscia