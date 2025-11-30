Medio Oriente tre italiani feriti dai coloni in Cisgiordania Netanyahu chiede la grazia a Herzog Raid israeliani nella Striscia
Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, dopo che gli aggressori hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Il quarto attivista sarebbe di nazionalità canadese. Secondo le fonti, circa 10 coloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MEDIO ORIENTE | Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, sotto processo per corruzione, ha presentato una richiesta formale per la grazia al presidente Isaac Herzog #ANSA Vai su X
MEDIO ORIENTE | Raid israeliani nel centro e nel sud della Striscia di Gaza #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Medio Oriente, tre italiani feriti dai coloni in Cisgiordania - Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al- Segnala ansa.it
Tre attivisti italiani feriti da coloni israeliani in Cisgiordania, l'irruzione in casa all'alba. E Netanyahu chiede la grazia a Herzog - Un portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar afferma che Israele non dovrebbe poter ritardare il passaggio alla fase successiva del piano di cessate il fuoco sulla base del ... Secondo ilmessaggero.it
Medio Oriente, tre italiani feriti dai coloni in Cisgiordania. Netanyahu chiede la grazia a Herzog. Raid israeliani nella Striscia - Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al- msn.com scrive