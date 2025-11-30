Medio Oriente Papa Due Stati unica soluzione Israele ancora non la accetta

ROMA (ITALPRESS) – “La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la proposta di una soluzione dei due Stati. Sappiamo tutti che in questo momento ancora Israele non accetta questa soluzione, ma la vediamo come unica soluzione che potrebbe offrire – diciamo – una soluzione al conflitto che continuamente vivono”. Così Papa Leone XIV rispondendo alle domande dei giornalisti sull’aereo che lo ha condotto da Istanbul a Beirut. “Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci a una soluzione con giustizia per tutti – ha aggiunto il Pontefice -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

