Mediaset scelta drastica sul famoso programma | cancellato
News tv. L’ha cancellato! Mediaset, scelta drastica sul famoso programma: cosa sta succedendo – A Cologno Monzese le acque si stanno muovendo più del previsto. Il palinsesto di Canale 5 entra in modalità “rivoluzione silenziosa” e, come spesso accade in tv, le scelte che premiano qualcuno finiscono per penalizzare qualcun altro. Mediaset, scelta drastica sul famoso programma: cosa sta succedendo. Questa volta le brutte notizie arrivano per Gianluigi Nuzzi e per il Grande Fratello, entrambi colpiti da una sforbiciata che cambierà non poco il pomeriggio della rete. Ancora più drastica, però, la decisione riguardante il daytime del Grande Fratello: la striscia delle 18. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Approfondisci con queste news
Chiude con poco più del 15% di share la soap turca Tradimento, scelta da Mediaset per la prima serata. L'ultimo appuntamento con la tribolata storia familiare interpretata da Vahide Perçin saluta Canale5 davanti a 2,47mln di spettatori. Ascolti aiutati da u - facebook.com Vai su Facebook
Chiude con poco più del 15% di share la soap turca #Tradimento, scelta da #Mediaset per la prima serata. L'ultimo appuntamento con la tribolata storia familiare interpretata da Vahide Perçin saluta #Canale5 davanti a 2,47mln di spettatori. #AscoltiTv Vai su X
Daytime Grande Fratello cancellato, Nuzzi accorciato: scelta drastica di Mediaset, i motivi - 30 cancellata, Dentro la Notizia accorciato: ecco da cosa saranno sostituiti i due programmi ... Scrive msn.com