analisi della serie più discussa dell’mcu e le sue potenzialità inespresse. La produzione più criticata dell’MCU ha rappresentato un’interessante opportunità per esplorare un’epoca tra le più coinvolgenti e decisive del franchise, offrendo un potenziale che avrebbe potuto correggere molte delle sue criticità. Nonostante le aspettative, l’ultima serie ha mostrato limiti evidenti, lasciando spazio a riflessioni su come una narrazione diversificata e più approfondita avrebbe potuto cambiare le sorti di questa fase. il ruolo del contesto storico nel successo della narrazione. lo scenario della ‘blip’ e le sue implicazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mcu e l opportunità persa di esplorare il blip in secret invasion