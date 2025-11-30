McLaren spiega il clamoroso errore di Losail che mette a rischio il titolo mondiale per Norris e Piastri

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pasticcio strategico della McLaren al GP del Qatar rischia di compromettere il Mondiale di Lando Norris e Oscar Piastri. Il team ha ammesso l'errore che ha regalato pista libera a Max Verstappen, ora a?12 dalla vetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

mclaren spiega clamoroso erroreMcLaren spiega il clamoroso errore di Losail che mette a rischio il titolo mondiale per Norris e Piastri - Il pasticcio strategico della McLaren al GP del Qatar rischia di compromettere il Mondiale di Lando Norris e Oscar Piastri ... Scrive fanpage.it

mclaren spiega clamoroso erroreAlesi: “McLaren? Errore in buona fede, un regalo a tutti gli appassionati di motorsport” - Secondo Jean Alesi la doppia squalifica della McLaren è un errore in buona fede e al tempo stesso un regalo per tutti gli appassionati ... Riporta formulapassion.it

Le McLaren di Norris e Piastri squalificate a Las Vegas per l'usura del plank. Che cos'è il plank, la tavoletta sotto il fondo - Il plank non deve essere consumato per più di 9 mm a fine corsa, i controlli della Fia hanno evidenziato irregolarità su entrambe le McLaren ... Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Mclaren Spiega Clamoroso Errore