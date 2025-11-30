Mazur Juve il 2007 brilla con la Next Gen Titolare in Seconda squadra e Brambilla…Ha caratteristiche fondamentali per questa squadra L’elogio al baby polacco
di Marco Baridon Mazur Juve, il centrocampista 2007 brilla con la Juventus Next Gen. Ecco le parole di Massimo Brambilla in conferenza stampa post Perugia. La vittoria contro il Perugia (1-0) ha restituito il sorriso alla Juventus Next Gen, ma oltre ai tre punti e al gol decisivo di Puczka, c’è un’altra nota lieta che fa ben sperare per il futuro del centrocampo bianconero. Si chiama Patryk Mazur. Il centrocampista polacco, un classe 2007 che sta bruciando le tappe, è stato confermato titolare nella delicata sfida del “Moccagatta” e ha risposto con una prestazione di grande personalità, incassando l’investitura pubblica del suo allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
