Maxi ritardi e disagi sui Frecciarossa per un ennesimo guasto tecnico alla linea Av

Milanotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grossi disagi per chi viaggia, domenica 30 novembre, lungo tutta la dorsale italiana. La circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Bologna-Milano, infatti, risulta rallentata in prossimità di Reggio Emilia dalle 12.45 per un inconveniente tecnico alla linea. Una questione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Maxi ritardi e disagi sui Frecciarossa per un ennesimo guasto tecnico alla linea Av - Grossi disagi per chi viaggia, domenica 30 novembre, lungo tutta la dorsale italiana. Si legge su milanotoday.it

Treni alta velocità, forti ritardi per un investimento mortale in Calabria - I disagi riguardano tre Frecciarossa e un Italo: una donna si è tolta la vita gettandosi sui binari nei pressi della stazione di Praja- Lo riporta lettera43.it

Altro che “alta velocità”, i treni Frecciarossa sono spesso in ritardo (fino al 70% delle volte su alcune tratte) - A confermarlo arriva la nuova inchiesta di Altroconsumo, che evidenzia come, dai treni ad Alta Velocità agli ... greenme.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maxi Ritardi Disagi Frecciarossa