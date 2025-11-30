Maxi incidente sulla Comasina scontro tra più auto | 4 feriti
Maxi incidente oggi, domenica 30 novembre, lungo corso Giuseppe Garibaldi a Seveso, tratto urbano della SP44 Comasina, una delle principali direttrici tra Brianza e territorio comasco, molto trafficata soprattutto nei fine settimana. Intorno alle 12.50 più auto, almeno tre, si sono scontrate e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maxi incidente sulla Comasina: 4 persone in ospedale ift.tt/qCymvMZ ift.tt/ZwyIVnN Vai su X
Maxi incidente - facebook.com Vai su Facebook