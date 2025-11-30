Max Verstappen vince il Gran Premio del Qatar Piastri 2° | il Mondiale di F1 2025 si decide all' ultima gara ad Abu Dhabi

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Qatar, penultima prova del Mondiale di F1 2025. Oggi, domenica 30 novembre, SuperMax ha firmato una clamorosa impresa gestendo alla grande i pit-stop nella gara che si è chiusa in notturna sotto i fuochi d'artificio a Lusail.L'australiano Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Today.it

F1, GP Qatar: vince Verstappen davanti a Piastri, quarto Norris. Mondiale ancora aperto

F1, Gp Qatar 2025: vince Verstappen su Piastri, Norris quarto - Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Segnala lapresse.it

Verstappen vince in Qatar e riapre il mondiale ad una gara dalla fine - Seconda la McLaren di Oscar Piastri davanti alla Williams di Carlos Sainz. gazzettadiparma.it scrive

Max Verstappen ribalta tutto e vince anche il GP del Qatar: sarà un finale thrilling per il Mondiale all’ultima gara! - Max Verstappen approfitta di un clamoroso autogol strategico del muretto box McLaren e vince a sorpresa il Gran Premio del Qatar, penultimo round del ... Scrive oasport.it