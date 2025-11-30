Max Verstappen ribalta tutto e vince anche il GP del Qatar | sarà un finale thrilling per il Mondiale all’ultima gara!

Max Verstappen approfitta di un clamoroso autogol strategico del muretto box McLaren e vince a sorpresa il Gran Premio del Qatar, penultimo round del Mondiale 2025 di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese della Red Bull conquista così il successo numero 70 in carriera ed eguaglia le sette vittorie stagionali di Lando Norris e Oscar Piastri, restando in corsa per il titolo in vista del gran finale di Abu Dhabi. Il quattro volte campione iridato, autore di un’ottima partenza che gli ha consentito di superare Norris in seconda piazza, si è poi fermato al settimo giro come quasi tutto il resto della griglia in regime di Safety Car mentre le due monoposto color papaya sono rimaste in pista sprecando dunque la possibilità di effettuare in quel frangente il primo dei due pit-stop obbligatori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Max Verstappen ribalta tutto e vince anche il GP del Qatar: sarà un finale thrilling per il Mondiale all’ultima gara!

