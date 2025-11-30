Reggio Emilia, 30 novembre 2025 – Tragedia familiare sull’Alpe di Succiso ieri pomeriggio, protagonisti due coniugi in pensione con una figlia adulta, durante un’escursione sul crinale. Arrivati all’Alpe di Succiso, intorno alle 13.40 di ieri, tragicamente l’uomo, Maurizio Bertazzolo, è precipitato per 900 metri in un dirupo ghiacciato ed è morto sotto lo sguardo terrorizzato della moglie e della figlia. A dare l’allarme sono stati due giovani escursionisti del Soccorso Alpino che si trovavano sull’Alpe e che hanno assistito a distanza alla dinamica della caduta dell’uomo senza alcuna possibilità d’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maurizio, precipitato per 900 metri davanti a moglie e figlia. “Non avevano l’attrezzatura adatta”