Mattia Scudieri lascia temporaneamente il Grande Fratello cosa è successo stamattina in Casa

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Scudieri ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello, temporaneamente, per "motivi personali". Lo ha comunicato il reality poco fa con una nota: questa mattina il concorrente si è fatto male alla caviglia giocando a pallavolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

mattia scudieri lascia temporaneamenteMattia Scudieri lascia temporaneamente il Grande Fratello, cosa è successo stamattina in Casa - Mattia Scudieri ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello, temporaneamente, per “motivi personali”. Si legge su fanpage.it

mattia scudieri lascia temporaneamentePerchè Mattia Scudieri ha lasciato il Grande Fratello 2025?/ Infortunio choc: “E’ caduto e…”, cos’è successo - Mattia Scudieri si fa male al Grande Fratello 2025 e lascia momentaneamente il reality: l’annuncio sui social e apprensione per l’infortunio. ilsussidiario.net scrive

Grande Fratello, Mattia Scudieri lascia la Casa. L'infortunio choc e il dramma: "Forse si è rotta" - Il concorrente siciliano lascia momentaneamente la Casa dopo un infortunio alla caviglia durante una partita di volley. Si legge su libero.it

