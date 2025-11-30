Mattia Faraoni Re di Roma il campione romano trionfa a Oktagon 2025
Mattia Faraoni resta campione mondiale ISKA di kickboxing nella categoria pesi massimi, difendendo con successo il titolo conquistato nel novembre 2023. Il 34enne romano ha battuto il giapponese Akira Jr. Umemura nella serata di sabato 29 novembre al Pala Pellicone di Ostia, teatro della 29ª. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
vince per KO alla prima ripresa contro il nipponico e rimane CAMPIONE del MONDO ISKA! #mattiafaraoni #oktagon #k1 #kickboxing - facebook.com Vai su Facebook
Oktagon Roma 2025, Mattia Faraoni: "Il Palapellicone sold-out mi gasa tanto. ift.tt/5Sh0Oq6 Vai su X
Oktagon Roma 2025, Mattia Faraoni: "Il Palapellicone sold-out mi gasa tanto" - L'atleta romano ha parlato a RomaToday della sfida di sabato sera contro il giapponese Akira Jr. Lo riporta romatoday.it
Mattia Faraoni dall’eredità di Petrosyan alla laurea, fino al rapporto con Cicalone: “Basta con i cliché sui fighters, servono persone pulite e oneste” - Il campione romano racconta la sua preparazione per il match contro Akira Jr e il rapporto con Cicalone sui quartieri di periferia ... ilfattoquotidiano.it scrive
Faraoni e Akira Jr. sul ring a Oktagon Roma: tre titoli mondiali in palio - Dopo il successo di “Oktagon Courmayeur, il galà italiano per eccellenza degli sport da combattimento torna finalmente nella Capitale a ... Si legge su iltempo.it