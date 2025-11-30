Mattarella a Pompei visita a sorpresa agli scavi

Sergio Mattarella ha visitato ieri a sorpresa il Parco archeologico di Pompei, arrivando intorno alle 10.30 tra la curiosità e gli applausi dei numerosi turisti presenti. Il Presidente della Repubblica ha passeggiato lungo le strade dell’antica città accompagnato dal direttore Gabriel Zuchtriegel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it