Mattarella a Pompei visita a sorpresa agli scavi
Sergio Mattarella ha visitato ieri a sorpresa il Parco archeologico di Pompei, arrivando intorno alle 10.30 tra la curiosità e gli applausi dei numerosi turisti presenti. Il Presidente della Repubblica ha passeggiato lungo le strade dell’antica città accompagnato dal direttore Gabriel Zuchtriegel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Mattarella a Pompei incontra i volontari e don Patriciello In occasione di una visita privata al Parco Archeologico di Pompei, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato le ragazze e i...
Napoli – Una visita privata al Parco archeologico di Pompei si è trasformata, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un doppio incontro denso di umanità e simboli: da un lato le ragazze e i ragazzi della cooperativa sociale Il Tulipano, impegna
Il Presidente Mattarella tra le meraviglie di Pompei: visita sorpresa e incontro con don Patriciello - Una visita riservata del Presidente Sergio Mattarella al Parco Archeologico di Pompei si trasforma in un momento denso di significato, tra siti restaurati, turisti increduli e il toccante incontro con ...
