Matrix Lilly Wachowski | La destra se ne è appropriata? Ognuno lo interpreta come vuole

Lilly Wachowski reagisce con filosofia all'appropriazione culturale della saga da parte della destra, ammettendo è necessario 'lasciar andare' la propria opera. Matrix un'icona della destra? Le interpretazioni in chiave conservatrice del film sembrano volersi appropriare della popolare saga cinematografica, metafora transgender nella volontà delle sue autrici, ma Lilly Wachowski non sembra troppo preoccupata. Durante una recente apparizione nel podcast So True with Caleb Hearon, la co-regista di Matrix ha commentato il tentativo di appropriazione culturale della saga sci-fi da parte di alcuni gruppi di destra, ammettendo di non essere infastidita dalle interpretazioni errate, visto che ognuno può leggere ciò che vuole in un'opera d'arte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Matrix, Lilly Wachowski: "La destra se ne è appropriata? Ognuno lo interpreta come vuole"

News recenti che potrebbero piacerti

Monica Bellucci sur le tapis rouge de la Croisette pour la présentation du film "Matrix reloaded" des réalisatrices Lana et Lilly Wachowski au cours du festival international du film de Cannes le 15 mai 2003. - facebook.com Vai su Facebook

Matrix, Wachowski parla dell’interpretazione sbagliata - Durante una partecipazione al podcast So True with Caleb Hearon, Lilly Wachowsi è tornata a parlare delle sbagliate interpretazioni di Matrix ... Lo riporta lascimmiapensa.com

Lilly Wachowski: Matrix è un'allegoria transgender - Ventuno anni dopo l’uscita del primo film della serie Matrix, Lilly Wachowski, che ha diretto le pellicole con la sorella Lana, ha confermato le teorie che vedrebbero il film come una grande allegoria ... Come scrive tomshw.it

Lilly Wachowski rivela: "Matrix è un'allegoria trans" - Ventun anni dopo l'uscita al cinema, Lilly Wachowski ha confermato che "Matrix" sarebbe un'allegoria trans, una teoria fortemente ipotizzata nel corso degli anni dai fan. Scrive tgcom24.mediaset.it